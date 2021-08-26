Эксперт рассказала, как правильно выбрать дебетовую карту

Чтобы правильно выбрать дебетовую карту, важно определиться, для чего человек будет ее использовать, рассказала «Газете.Ru» директор финтех платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева. Исходя из этого, нужно смотреть на условия. При этом важно обращать внимание на качество сервиса в банке, стоимость обслуживания, проценты по карте и другие моменты.

«Если карта нужна для частых переводов — ищите такую, где комиссия за них будет ниже. Если совершаете много покупок по карте — обратите внимание на продукты с кешбэком», — посоветовала эксперт.

После нужно определиться с банками, в которых вы хотели бы завести карту, и изучать условия. Артемьева отметила, что даже если у карты выгодный кешбэк, это не покроет плохой клиентский сервис, отсутствие банкоматов и возможные санкции. Для этого можно изучить информацию на сайтах, почитать отзывы в интернете, опросить знакомых и друзей.

Выбирая карту, нужно обязательно обратить внимание на то, сколько стоит ее выпуск и обслуживание. На рынке, например, есть банки, которые предлагают это сделать бесплатно. Еще один важный пункт — предусмотрен ли процент на остаток по счету, а также кешбэк.

«И тут с выбором уже куда сложнее, потому что свои программы лояльности есть практически у всех крупных игроков. Высокие цифры обычно устанавливают на одну категорию товаров или у определенного партнера, и лучше узнать на сайте заинтересовавшего вас банка заранее, где покупки будут выгоднее. Самый распространенный же кешбэк — это безусловный или в среднем по рынке 1-1,5%», — рассказала эксперт.

Также Ксения Артемьева напомнила, что отношения с банком — это, как правило, надолго, и тут важно не ошибиться, тщательно изучить условия.