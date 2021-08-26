Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Исследование: почти у 70% предпринимателей упала выручка с начала года 10:46
Эксперт разъяснил обновленные правила вступления в наследство 10:42
Тренер вратарей сборной России объяснил отказ Акинфеева от возвращения в команду 10:27
Подозреваемого в убийстве девочки в Тюмени привезли на следственные... 10:27
Опубликован рейтинг самых влиятельных инвесторов России 10:24
Под Красноярском участковый застрелил медведя, приблизившегося к школе 10:18
Почти половина пользователей Windows не готова переходить на 11-ю версию 10:12
Подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени работал в полиции 09:59
Работавший курьером россиянин завоевал золото и установил мировой рекорд... 09:56
В вузах России объявлен дополнительный набор 09:49

Банки введут идентификацию по рисунку вен ладони

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Amazone One

Российские банки будут идентифицировать своих клиентов по рисунку вен ладони, сообщила «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу ЦБ. Такой опцией планируют дополнить Единую биометрическую систему (ЕБС). По замыслу регулятора, это должно помочь людям с ограниченными возможностями.

«Рисунок вен ладони позволит снять барьеры для прохождения биометрической идентификации людьми, испытывающими сложности при разговоре, в том числе с проблемами слуха и речи в силу разных причин. Технология была протестирована и показала свою высокую эффективность», — сообщили в Банке России.

Вместе с тем там отметили, что устройства для подобной идентификации достаточно дорогие. Цена находится в диапазоне от 17 тыс. до 140 тыс. рублей. В ЦБ подчеркнули, что перед тем, как вводить такой способ идентификации, нужно будет включить устройства в перечень технических средств реабилитации для ряда заболеваний.

В некоторых банках уже есть идентификация по риску вен, например, в «Ак Барсе», уточняет издание. «По рисунку вен ладони для клиентов банка доступен вход в депозитарий в офисе. Этот тип биометрической аутентификации максимально надежен, поскольку рисунок кровеносных сосудов строго индивидуален и не меняется на протяжении всей жизни», — рассказали в пресс-службе.

Председатель правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров отметил, что, с одной стороны, новый способ расширит возможности для идентификации, однако вряд ли она будет широко применяться из-за высокой цены. Кроме того, сейчас в ЕБС содержится мало образцов биометрии, что пока делает саму систему не очень эффективной. Председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин также считает решение ЦБ правильным, но, по его мнению, это слабо реализуемо на практике.

Ранее сообщилось, что некоторые банки планируют предоставлять кредиты по биометрическим данным через банкоматы. Основная сложность, которая здесь может возникнуть, — это переоборудование банкоматов под снятие биометрических образцов. Также нужно обеспечить низкий уровень шума для записи голоса и необходимого уровня освещения для фото, отметил Андрей Емелин.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Берегись автомобиля. Минтруд скорректирует критерии нуждаемости для семей с детьми
Правила начисления соцвыплат для семей с детьми от 3 до 7 лет поменяют до конца года
Новый год наступит раньше. Работающим пенсионерам хотят продлить праздники
В Госдуме предложили увеличить зимние каникулы для работающих пенсионеров
«Обычный мужик, бухает иногда»
Подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени признал свою вину
В вузах России объявлен дополнительный набор
Подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени работал в полиции
В Москве распространят меры поддержки молодежи на жителей в возрасте от 30 до 35 лет
В Японии приостановили использование вакцины Moderna из-за найденных примесей
Новости и материалы
Исследование: почти у 70% предпринимателей упала выручка с начала года
Эксперт разъяснил обновленные правила вступления в наследство
Тренер вратарей сборной России объяснил отказ Акинфеева от возвращения в команду
Подозреваемого в убийстве девочки в Тюмени привезли на следственные действия
Опубликован рейтинг самых влиятельных инвесторов России
Под Красноярском участковый застрелил медведя, приблизившегося к школе
Почти половина пользователей Windows не готова переходить на 11-ю версию
Работавший курьером россиянин завоевал золото и установил мировой рекорд на Паралимпиаде
Мясников: коллективного иммунитета против COVID-19 у нас не будет
Хоккеист «Спартака» госпитализирован из-за травмы глаза
Инфекционист назвала участившиеся симптомы коронавируса
Глава СК потребовал доклад о расследовании дела об избиении сына Стаса Пьехи
Китай призвал ВОЗ проверить лаборатории США в поисках происхождения COVID-19
Слуцкий назвал поддержавшие отмену лимита на легионеров клубы РПЛ
Посол России Келин оценил отношения Москвы и Лондона
Российские учителя предпочли бы получить на 1 сентября только один букет
Инфекционист рассказала, как легкая форма COVID-19 влияет на нервную систему
«Манчестер Сити» обратился к «Шахтеру» после выхода украинцев в группу Лиги чемпионов
Все новости
«Сын приходит и спрашивает – что такое «отброски»? Нас так назвали»
Мама мальчика-аутиста — о последствиях драки в метро
Второй день Паралимпиады: россиянин завоевал золото Игр с мировым рекордом. LIVE
Асташов побил мировой рекорд в велотреке на Паралимпийских играх в Токио
«Пора на пенсию, время Долиной прошло»
Тиктокеры поддержали Валю Карнавал после нового оскорбления Ларисы Долиной
Атака на Сталинград и борьба с диктатором: главное на Gamescom 2021
На Gamescom анонсировали новую Saints Row и Midnight Suns
Хоть трава не расти: почему сборы с бизнеса не спасают природу
Счетная палата оценила эффективность экологических сборов с бизнеса
Талибы* — реальность во всех смыслах»
Посол РФ в Кабуле заявил, что альтернативы «Талибану*» в Афганистане нет
От «Меланхолии» до «Большой маленькой лжи»: лучшие роли Александра Скарсгарда
Злой или просто хмурый: почему компьютер еще не научили распознавать эмоции
Исследователи выяснили, что роботы вслед за людьми идут по тупиковому пути
«Борьба продолжается»: в Киеве удовлетворены решением суда по «Северному потоку – 2»
В операторе ГТС Украины пошутили о готовности управлять «Северным потоком — 2»
Дефицитом автомобилей в России воспользовался Китай
Эксперты предсказали передел российского авторынка из-за нехватки чипов
Выпускникам российских педвузов не хватает практики
30% студентов-педагогов заявили о нехватке навыков для работы в школе
«Настало время его остановить»: общий враг объединит Израиль и арабские страны
Эксперты рассказали, кто может войти в коалицию Израиля в борьбе с Ираном
Aurus: оплатить можно, получить нельзя
Aurus третий месяц не может наладить коммерческие продажи
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях