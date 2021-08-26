Банки введут идентификацию по рисунку вен ладони

Российские банки будут идентифицировать своих клиентов по рисунку вен ладони, сообщила «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу ЦБ. Такой опцией планируют дополнить Единую биометрическую систему (ЕБС). По замыслу регулятора, это должно помочь людям с ограниченными возможностями.

«Рисунок вен ладони позволит снять барьеры для прохождения биометрической идентификации людьми, испытывающими сложности при разговоре, в том числе с проблемами слуха и речи в силу разных причин. Технология была протестирована и показала свою высокую эффективность», — сообщили в Банке России.

Вместе с тем там отметили, что устройства для подобной идентификации достаточно дорогие. Цена находится в диапазоне от 17 тыс. до 140 тыс. рублей. В ЦБ подчеркнули, что перед тем, как вводить такой способ идентификации, нужно будет включить устройства в перечень технических средств реабилитации для ряда заболеваний.

В некоторых банках уже есть идентификация по риску вен, например, в «Ак Барсе», уточняет издание. «По рисунку вен ладони для клиентов банка доступен вход в депозитарий в офисе. Этот тип биометрической аутентификации максимально надежен, поскольку рисунок кровеносных сосудов строго индивидуален и не меняется на протяжении всей жизни», — рассказали в пресс-службе.

Председатель правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров отметил, что, с одной стороны, новый способ расширит возможности для идентификации, однако вряд ли она будет широко применяться из-за высокой цены. Кроме того, сейчас в ЕБС содержится мало образцов биометрии, что пока делает саму систему не очень эффективной. Председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин также считает решение ЦБ правильным, но, по его мнению, это слабо реализуемо на практике.

Ранее сообщилось, что некоторые банки планируют предоставлять кредиты по биометрическим данным через банкоматы. Основная сложность, которая здесь может возникнуть, — это переоборудование банкоматов под снятие биометрических образцов. Также нужно обеспечить низкий уровень шума для записи голоса и необходимого уровня освещения для фото, отметил Андрей Емелин.