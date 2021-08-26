Опубликован рейтинг самых влиятельных инвесторов России

Самым влиятельным российским импакт-инвестором признан бывший заместитель главы Минкомсвязи, генеральный директор и основатель стартапа по производству электромобилей Arrival Денис Свердлов. Об этом сообщает Forbes.

Отмечается, что при составлении рейтинга учитывались средства, направленные бизнесменами на благотворительность или вложенные в решение экологических и социальных проблем — так называемая «валюта добра». Компания Свердлова основана на «зеленом» производстве электромобилей, поэтому его «валюта добра» составляет $5,65 млрд — почти 18% от совокупного показателя.

Отмечается, что второе и третье места заняли глава USM Holdings Алишер Усманов и владелец «Реновы» Виктор Вексельберг.

Ранее сообщалось, что Павел Дуров, основатель мессенджера Telegram и социальной сети «ВКонтакте», впервые вошел в десятку миллиардеров из России по версии российского издания Forbes.