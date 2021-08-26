Стало известно, сколько россияне потратили на подготовку детей к школе в этом году

В Москве и Омске в этом году траты родителей на подготовку детей к школу в среднем составили 11 тысяч рублей, следует из данных исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, передает RT.

Второе место занял Новосибирск — здесь родители потратили 10,8 тыс. руб. В Казани и Самаре они уложились в среднем в 10,2 тыс. руб.

В Санкт-Петербурге, Краснодаре, Красноярске и Челябинске покупка ребенку всего необходимого к школе обошлась родителям в среднем в 10 тыс. руб.

В Екатеринбурге родители израсходовали на эти нужды в среднем 9,8 тыс. рублей, в Ростове-на-Дону — 9,6 тыс. рублей, в Нижнем Новгороде — 9,5 тыс. рублей.

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