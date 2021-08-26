Еду из самолетов будут продавать в микромаркетах

Готовое бортовое питание можно будет купить в микромаркетах — специальных вендинговых автоматах. Эту продукцию начнет продавать российская авиакомпания «Аэрофлот», пишут «Известия» со ссылкой на директора по маркетингу «Аэромара» Артема Куликова.

В ближайшее время в Москве и Московской области откроются десятки точек продаж. Поставками продукции будет заниматься дочка авиагруппы «Аэромар» — крупнейший производитель бортового питания в стране. Блюда будут продавать под брендом этой компании.

Меню будет состоять из 45 позиций, в котором будут представлены 15 супов, 15 салатов и 15 горячих блюд. Одно блюдо можно будет приобрести за 100 рублей, а полноценный обед из трех позиций (салат, суп, горячее) обойдется покупателю в 300 рублей. Такие блюда рассчитаны в основном на сотрудников офисов и будут продаваться в ланч-боксах.

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