В Fitch рассказали, как повлияет решение суда ФРГ на запуск «Северного потока — 2»

Решение суда ФРГ, который отказался вывести «Северный поток — 2» из-под действия газовой директивы ЕС, не должно повлиять на сроки его запуска, считает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. По его словам, «Газпром» заинтересован в этом проекте, и приложит усилия, чтобы он начал работать как можно раньше.

«Решение суда не должно оказать влияния на сроки запуска «Северного потока — 2». «Газпром» заинтересован в том, чтобы газ по нему пошел как можно раньше, поэтому попытается ввести его в эксплуатацию настолько быстро, насколько это возможно, особенно учитывая то, что в конце сентября пройдут выборы в бундестаг», — заявил эксперт «РИА Новости» (цитата по «Прайму»).

Компания Nord Stream 2 AG (оператор «Северного потока — 2») ранее проиграла в суде немецким властям и получила отказ в просьбе освободить строительство газопровода «Северный поток — 2» от газовой директивы ЕС. Закон ЕС, в частности, предполагает, что участок «Северного потока — 2», проходящий в немецких территориальных водах, должен следовать правилам Третьего энергопакета. Таким образом, «Газпром», сможет воспользоваться не более чем половиной мощности газопровода.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение суда, назвал это «корпоративными вопросами». «Скорее это корпоративные вопросы, все-таки это сама компания должна принимать решение о дальнейших действиях», — сказал он. Сам проект представитель Кремля назвал «исключительно коммерческим».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии.