Superjob: каждый пятый россиянин надеется сменить работу с помощью курсов

Почти половина россиян в ближайший год планирует получить дополнительное образование за свой счет, показал опрос сервиса по поиску работы SuperJob (есть в распоряжении «Газеты.Ru»). При этом почти каждый пятый хотел бы потом сменить работу.

Пройти курсы или тренинги намерены 47% россиян. Среди них 36% рассчитывают улучшить свои профессиональные навыки, еще 22% — расширить знания. Для 20% целью является личностный рост, 19% хотели бы сменить профессию или сферу деятельности. На рост зарплаты после курсов рассчитывают 6%, на повышение должности — 5%.

Не собираются в ближайшее время получать дополнительное образование за свой счет 28% опрошенных. Самая популярная причина — это цена и нехватка средств (41%). Еще 13% признались, что у них нет для этого желания, а каждый десятый заявил о нехватке времени. Также 8% убеждены, что у них уже есть все необходимые знания, а 6% не видят в дополнительном обучении смысла.

Небольшое количество опрошенных, 2%, объяснили свое решение сложностями с выбором направления, ленью, плохим здоровьем или слишком «взрослым» возрастом. Готовность учиться за свой счет в целом выше у молодежи до 24 лет (52%), среди людей старше 45-ти лет желающих меньше — 42%.

Опрос проводился 1 — 5 августа среди экономически активного населения старше 18 лет, во всех округах России. В нем приняли участие 1600 человек.

Помогают ли курсы сменить профессию — читайте в материале «Газеты.Ru».