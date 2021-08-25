Свыше 90% организаций считают, что цифровизация нужна для продуктивной работы

Цифровизация необходима в рабочих процессах и она эффективна, считают 97% компаний. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование, проведенное организацией «Битрикс24».

При этом 75% опрошенных подчеркнули, что цифровизация всех бизнес-процессов предприятий является ключевым преимуществом перед конкурентами.

Участники опроса обратили внимание, что в первую очередь нужно цифровизировать такие процессы, как продажи (41%), работу с документами (19%), совместную работу над задачами (18%). Также поддерживают новые решения в направлениях маркетинга и аналитики (9%), управлении финансами и ресурсами (8%).

Как добавил эксперт сервиса «Битрикс24» Сергей Кулешов, рынок программного обеспечения для цифровизации бизнеса в настоящий момент активно продолжает расти и там доступны сервисы для разных бюджетов.

«Многие программы работают «в облаке» и не требуют вложений в собственную IT-инфраструктуру», — пояснил специалист.

Исследование организовано среди 1,5 тыс. компаний, являющихся пользователями «Битрикс24». 66% респондентов — владельцы бизнеса и топ-менеджеры.

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