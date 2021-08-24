Выдача ипотеки в Москве обновила рекорд

В июле этого года в Москве выдали рекордное количество ипотечных кредитов – 11,8 тыс., сообщается на сайте Росреестра. Это на 10% больше, чем в июне, когда было зафиксировано 10,7 тыс.

Всего с начала года (январь-июль) в Москве было выдано 71,9 тыс. ипотечных кредитов. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году их число выросло на 52% (с 47,3 тыс.). Кроме того, число выданных ипотечных займов на 43% превысило показатели 2019 года (50,4 тыс.).

В июле число ипотечных сделок выросло несмотря на то, что в Москве фактически была свернута льготная программа (лимит по кредиту сейчас составляет 3 млн руб.), отметил руководитель московского управления Росреестра Игорь Майданов.

При этом Москва продолжает занимать лидирующие позиции как по числу заключенных договоров, так и по объему выдачи ипотеки, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Так, по данным на 12 августа, доля Москвы в льготной ипотеке среди российских регионов продолжает составлять больше четверти – 27,2%. Общее количество заключенных договоров составило 84,1 тыс. на сумму 492,5 млрд. рублей, или +82,8% к началу года», — рассказал он.

Ранее исследование рейтингового агентства «Эксперт РА» показало, что несмотря на программу льготной ипотеки, покупка жилья для россиян к середине 2021 года оказалась дороже, чем до пандемии. Это произошло на фоне повышенного спроса, роста стоимости стройматериалов и снижения доходов россиян.

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