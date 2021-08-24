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Reuters: США изменили требования к размещению бумаг китайскими компаниями

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Ng Han Guan/AP

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала предъявлять новые требования к раскрытию информации для китайских компаний, которые хотят разместить свои ценные бумаги на бирже в Нью-Йорке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники и документы.

Это решение объясняется тем, что в стране хотят повысить уровень осведомленности инвесторов о возможных рисках, пишет агентство. Компании, например, теперь должны предоставлять более подробную информацию об использовании дочерних предприятий в офшорах для IPO (первичное публичное размещение акций). Также нужно сообщать о возможных рисках для инвесторов в случае возможного вмешательства в дела компании со стороны китайских властей.

В конце июля председатель SEC Гэри Генслер попросил «приостановить» IPO китайских компаний в США, после этого размещение бумаг китайскими компаниями было поставлено на паузу, пишет агентство. При этом только за семь месяцев 2020 года такие листинги (или размещения) достигли рекордных $12,8 млрд: китайские компании стремились извлечь выгоду из растущего фондового рынка в США.

Новые правила были представлены на фоне ситуации с китайским такси-агрегатором DiDi, отмечает ТАСС. В конце июня компания разместила свои ценные бумаги на Нью-Йоркской фондовой бирже, в ходе IPO ей удалось привлечь $4,4 млрд. Однако 2 июля китайские надзорные органы начали проверку в отношении компании из-за вопросов безопасности. После управление по вопросам киберпространства КНР распорядилось удалить DiDi из магазинов приложений, объяснив это тем, что он незаконно собирает конфиденциальную информацию пользователей.

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