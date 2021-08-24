В МИД РФ рассказали о скором завершении строительства «Северного потока — 2»

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что до завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» осталось несколько недель. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Проект уже близок к завершению. Осталось буквально несколько недель до физического окончания строительства», — сказал он.

Ранее сообщалось, что работы по укладке газопровода намерены закончить до 12 сентября. Предполагается, что укладка будет осуществляться судном «Фортуна» на участке протяженностью около 13-14 км.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.