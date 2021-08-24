Экс-министр экономики Украины назвал два главных тормоза развития страны

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов назвал два основных тормоза, которые мешают стране развиваться. Об этом сообщает kp.ru.

По словам экономиста, до развала СССР Украина считалась самой процветающей республикой Советского союза. Однако несколько богатых семей потом смогли монолизировать целые отрасли экономики. Они финансировали политические партии и CМИ, проталкивая своих представителей в украинский парламент, указал Суслов.

Он отметил, что «главным тормозом Украины» является «олигархизация».

При этом, как считает экс-министр, «беда страны в том, что у нее, вместо одной педали тормоза и одной – газа, обе педали тормозят».

Он убежден, что второй тормоз — то, что Украина очень долгое время жила по рекомендациям таких западных экспертов, как Международный валютный фонд (МВФ), «групп консультантов из США типа группы профессора Джеффри Сакса».

»(Украина --«Газета.Ru») вступила в ВТО на самых невыгодных условиях. И подписала заведомо кабальное соглашение об ассоциации с Евросоюзом», — продолжил Суслов.

Он считает, что все эти уступки привели к тому, что экономика страны становилась все больше сырьевой. А технологические и промышленные достижения, унаследованные от СССР, утрачивались и теряются до сих пор, заключил бывший министр.

Ранее в Совете Федерации России заявили, что США разорвали экономику Украины «в клочья».