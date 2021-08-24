Мигрантам облегчили допуск к банковским услугам в России

Банкам в России больше не понадобится миграционная карта при идентификации иностранных граждан в отделениях. Эта норма начала действовать 24 августа, передает агентство «Прайм».

Если ранее требовались миграционная карта и документ, который подтверждает право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание или проживание в РФ, то теперь для банков достаточно только последней бумаги.

По мнению доцента департамента правовых дисциплин Университета «Синергия» Ларисы Крушановой, данная мера поможет уменьшить бюрократизацию миграционной службы. А временное удостоверение личности, которое пришло на смену миграционной карте, «по-прежнему позволяет государству и соответствующим органам контролировать данные контингенты», считает она.

Эксперт также указала, что в настоящее время мигранты используют пластиковые карты российских банков, делая денежные переводы своим семьям и обращаясь к кредитным продуктам.

«Сегодня паспорт иностранного гражданина (загранпаспорт), временный вид на жительство и временная регистрация по месту пребывания, патент или временное разрешение на работу вкупе с «антиотмывочным» законом позволяют государству отказаться от бумажного документа под названием «миграционная карта», — заключила Крушанова.

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