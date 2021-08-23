Индекс Nasdaq 100 установил новый исторический максимум

Биржевой индекс Nasdaq 100 обновил исторический максимум — в начале торгов 23 августа он вырос до 15268,10 пункта. По словам экспертов, это происходит на фоне позитивных экономических новостей в США.

«Инвесторы ждут выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Хоул на этой неделе. Предполагается, что могут быть озвучены планы по сворачиванию программы QE <…> Помимо этого, была опубликована позитивная статистика по рынку недвижимости США», — сказала «Газете.Ru» ведущий эксперт по международным рынкам «БКС Мир инвестиций» Оксана Холоденко.

Американская биржа Nasdaq специализируется на размещении и торговле акциями высокотехнологичных компаний, например — Apple, Facebook, Microsoft и Tesla. Индекс Nasdaq 100 включает акции 100 крупнейших компаний, торгующихся на этой бирже.