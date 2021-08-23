Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Аксенов обвинил украинских чиновников в оформлении жилья в Крыму... 18:12
Индекс Nasdaq 100 установил новый исторический максимум 18:09
В Новосибирской области женщина зарубила мать топором после ссоры в бане 18:06
Гендиректор «Зенита» предложил выкупать места для легионеров у клубов, которым... 17:59
Патрушев и Салливан обсудили обстановку в Афганистане 17:52
Умер сооснователь группы UB40 Брайан Трэверс 17:51
Генетики нашли причину болезни, укорачивающей конечности 17:50
Спортивный директор «Байера» отреагировал на вызов Лунева в сборную... 17:50
В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с COVID-19 в России 17:47
Мэр Саяногорска призвал горожан ходить в баню и отхлестал себя веником 17:47

Суд над создательницей «революционных тестов» начнется в конце августа

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Jeff Chiu/AP

Основательница биотехнологического стартапа Theranos Элизабет Холмс должна предстать перед судом 31 августа, сообщил Bloomberg. Она обвиняется в мошенничестве и сговоре — по этой статье ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Несколько лет назад Theranos заявила о разработке уникальной технологии для проведения анализов. Она, якобы, позволяла собирать анализы крови без шприцев — в микропробирку, используя всего несколько капель крови. С помощью такой системы, по утверждению Холмс, можно сделать 240 анализов крови, в том числе на холестерин и с целью выявления рака. Разработчица обещала, что прибыль компании может составить $1 млрд в 2015 году. Обвинение утверждает, что инвесторов и клиентов вводили в заблуждение, и с тест-системами изначально были проблемы.

Компания при этом когда-то оценивалась в $9 млрд — ее идея привлекла внимание инвесторов, и они вложили в стартап $400 млн. Сама Элизабет Холмс стала миллиардером. Однако после начали появляться сообщения о том, что тест-системы Theranos — пустышка. Например, в 2015 году The Wall Street Journal (WSJ) написала, что никакой реальной технологии не существует.

В результате в 2018 году Элизабет Холмс и операционному директору компании Рамешу Балвани предъявили обвинения в мошенничестве. Заседание по делу Холмс постоянно откладывалось: три раза из-за пандемии коронавируса, еще раз – из-за ее беременности. Сам процесс должен занять около трех месяцев.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на «Газету.Ru» в Яндекс.Новостях, Дзен и Telegram.
Мы сообщаем главное и находим для вас интересное.
Яндекс.Новости
Яндекс.Дзен
Telegram
Картина дня
МВФ выделил России миллиарды. Но просто потратить их нельзя
Россия получила от МВФ $17,5 млрд на восстановление экономики
У ВСУ нет денег на зарплаты военным летчикам
Минобороны Украины не может остановить массовое увольнение опытных пилотов
«Новый миграционный кризис страшно пугает Европу»
Эксперты оценили угрозы массового бегства людей из Афганистана
Участники саммита «Крымская платформа» приняли итоговую декларацию
Сенатор Рязанский объяснил, где возьмут средства на разовые выплаты пенсионерам и военным
В аэропорту Кабула начался пожар
Польша отгородится от Белоруссии высоким забором
Новости и материалы
Аксенов обвинил украинских чиновников в оформлении жилья в Крыму на подставных лиц
Индекс Nasdaq 100 установил новый исторический максимум
В Новосибирской области женщина зарубила мать топором после ссоры в бане
Гендиректор «Зенита» предложил выкупать места для легионеров у клубов, которым они не нужны
Патрушев и Салливан обсудили обстановку в Афганистане
Умер сооснователь группы UB40 Брайан Трэверс
Генетики нашли причину болезни, укорачивающей конечности
Спортивный директор «Байера» отреагировал на вызов Лунева в сборную России
В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с COVID-19 в России
Мэр Саяногорска призвал горожан ходить в баню и отхлестал себя веником
Британцы не останутся в Афганистане после ухода американских военных
Соучредителя клиники «Медэко» задержали по подозрению в торговле детьми
Хабиб — о девушках с табличками перед началом раунда: исторически они ненужные люди
Афганский экс-министр стал доставщиком еды в Германии
Лещенко назвал игрока, которого не хватает в составе сборной России
Вакцина Pfizer получила полное одобрение в США
Президент «Урала»: в «Динамо» Макаров получает 9 млн, откуда у него мотивация играть в Европе?
МИД РФ: Россия и Венгрия прорабатывают снятие ограничений на поездки между странами
Все новости
МВД избавится от пистолетов Макарова
Компактный пистолет Лебедева заменит в МВД пистолет Макарова
Подходит слишком близко и не крутит головой. Как распознать психопата
Ученые нашли новую характерную черту психопатов
Премии не помогают: почему ведущие инженеры бегут от Безоса
Из Blue Origin Джеффа Безоса уволились 17 ведущих специалистов
«Я вернулся»: Паша Техник вышел на свободу
Паша Техник отбыл 11-месячный срок за пьяную езду
Польша отгородится забором от Лукашенко
Белоруссия обвинила Польшу в пограничном конфликте
В iPhone могут вернуть Touch ID. Почему Apple разочаровалась в сканере лица
Эксперты оценили желание Apple вернуться к Touch ID
Жители Тюмени прощаются с убитой школьницей и ее дядей
Почему в регионах начали массово задерживать сотрудников ГИБДД
После истории в Ставрополье банду гаишников-взяточников нашли в Бурятии
Папа еще может: в Ватикане снова обсуждают отставку понтифика
Итальянские СМИ сообщили о возможном добровольном уходе папы Франциска
Китайский Land Cruiser продадут россиянам
Большой внедорожник Tank привезут в Россию
Samsung Galaxy Z Fold3: что скрывается за гибким экраном
Обзор смартфона Samsung Galaxy Z Fold3
Льготная ипотека перестала быть дешевой
«Эксперт РА»: покупка жилья в кредит стала дороже, чем до пандемии
«Чепелуэйт» с Эдриеном Броуди — третье за год шоу по Стивену Кингу. Кажется, снова неудачное
Рецензия на сериал «Чепелуэйт» по рассказу «Иерусалимов удел»
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях