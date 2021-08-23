Суд над создательницей «революционных тестов» начнется в конце августа

Основательница биотехнологического стартапа Theranos Элизабет Холмс должна предстать перед судом 31 августа, сообщил Bloomberg. Она обвиняется в мошенничестве и сговоре — по этой статье ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Несколько лет назад Theranos заявила о разработке уникальной технологии для проведения анализов. Она, якобы, позволяла собирать анализы крови без шприцев — в микропробирку, используя всего несколько капель крови. С помощью такой системы, по утверждению Холмс, можно сделать 240 анализов крови, в том числе на холестерин и с целью выявления рака. Разработчица обещала, что прибыль компании может составить $1 млрд в 2015 году. Обвинение утверждает, что инвесторов и клиентов вводили в заблуждение, и с тест-системами изначально были проблемы.

Компания при этом когда-то оценивалась в $9 млрд — ее идея привлекла внимание инвесторов, и они вложили в стартап $400 млн. Сама Элизабет Холмс стала миллиардером. Однако после начали появляться сообщения о том, что тест-системы Theranos — пустышка. Например, в 2015 году The Wall Street Journal (WSJ) написала, что никакой реальной технологии не существует.

В результате в 2018 году Элизабет Холмс и операционному директору компании Рамешу Балвани предъявили обвинения в мошенничестве. Заседание по делу Холмс постоянно откладывалось: три раза из-за пандемии коронавируса, еще раз – из-за ее беременности. Сам процесс должен занять около трех месяцев.