В России выросли зарплаты разнорабочих из-за дефицита мигрантов

В первом полугодии 2021 года вырос спрос на разнорабочих, однако дефицит работников-мигрантов все еще сохраняется, пишет РБК со ссылкой на статистику, подготовленную HeadHunter.

Отмечается, что за первые полгода 2021 года число соискателей из других стран практически не изменилось по сравнению с тем же периодом прошлого года, но число вакансий в профобластях, в которые активно нанимают мигрантов, росло. Так, конкуренция на одно место снизилась с двух-пяти человек год назад до одного-двух.

«Первая волна пандемии повлекла за собой снижение миграционного прироста — работники из стран Средней Азии стали массово возвращаться домой, и, как мы видим по динамике резюме, обратный тренд летом 2021 года еще даже не наметился», — рассказала директор департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter Наталья Данина.

По данным сервиса, желаемая зарплата среди разнорабочих увеличилась на 15%. В отдельных рабочих специальностях прирост был еще значительнее. Например, за год пандемии средний заработок плиточников в Москве вырос более чем на 40%, монтажников окон ПВХ — более чем на 25%, стропальщиков и электрогазосварщиков — более чем на 20%. Число вакансий в сфере строительства выросло на 210%, при этом резюме стало больше на 7%.

Ранее власти Москвы заявили о серьезной нехватке трудовых мигрантов.