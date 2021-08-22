Путин заявил, что действия правительства и ЦБ адекватны ситуации с инфляцией

Фактическая инфляция сегодня год к году составляет 6,5%, в этой ситуации действия правительства и Центрального банка адекватны ситуации, заявил во время встречи с представителями партии «Единая Россия» президент России Владимир Путин, сообщает «Интерфакс».

«Перед ними [правительством и ЦБ — прим. «Газеты.ру»] поставлена задача вернуть инфляционные процессы в те рамки, которые соответствовали бы уровню и планам развития нашей экономики, социальной сферы», — добавил глава государства.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила, что инфляция в стране будет долгосрочным явлением. По ее словам, инфляционные ожидания были более сдержанными в момент, когда условия экономики считались стабильнее. Однако условия меняются, они реагируют на пандемию, отсюда происходит рост цен.

Также Набиуллина объяснила, что политика ЦБ, проводимая регулятором, нужна для улучшения положения россиян.