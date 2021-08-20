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В ОНФ рассказали о завышении банками полной стоимости кредитов

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Kremlin Pool/Global Look Press

Некоторые кредиторы пользуются невнимательностью граждан и пробелами в законе, чтобы завышать итоговую стоимость кредита для заемщика.

Понятие полной стоимости кредита(ПСК) отражает все затраты на обслуживание кредита. Ежеквартально Центральный банк(ЦБ) публикует предельно допустимое значение ПСК, которое не может превышать 365% годовых. Но банки нашли способы, как, не нарушая закон, увеличить ПСК.

Заемщик приходит за кредитом наличными, по которым ПСК ниже, а банк предлагает ему оформить кредитную карту с более высокой стоимостью кредита. Второй способ – установка зависимости ставки по кредиту от получения дополнительной услуги (консультационные или юридические). Также банки используют механизм «лестничных» ставок и заключение дополнительного соглашения на повышение ставки одновременно с кредитным договором.

В ОНФ предлагают внести поправки в закон о потребительском кредите. Например, обязать кредитора согласовывать с заемщиком категорию предоставляемого ему кредите с учетом потребностей последнего. Также предлагается включать в расчет ПСК стоимость любой дополнительной услуги, предоставлять заемщикам право самостоятельно выбирать параметры кредита при предложении «лестничных» ставок и запретить в день заключения кредитного договора подписание каких-либо влияющих на расчет ПСК документов.

Председатель правления Международной конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин считает, что предложения ОНФ ничего не изменят.

«Летом этого года принят закон, который дал право заемщику в течение 14 дней отказаться от любой дополнительной услуги при выдаче кредита, но изначально речь шла о полном запрете продажи таких допуслуг», — сказал он.

По мнению Янина, законодатели не пропустят инициативы, которые, по сути, направлены на ограничение возможности банков зарабатывать комиссионные доходы.

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