Акции Alibaba обвалились до исторического минимума

Акции интернет-гиганта Alibaba 19 августа на Гонконгской бирже упали до рекордного минимума — 160,3 гонконгских долларов (20,57 американских доллара). Об этом сообщает Bloomberg.

Максимальное падение котировок составило 6,7%, позже падение удалось немного отыграть. Тем не менее, на закрытии акции остались в минусе на 5,54%, остановившись на отметке 162,1 гонконгских доллара (20,81 американских доллара).

Как подчеркивает издание, причиной падения акций стали действия китайских властей, которые задумались о введении новых ограничительных мер. Они коснутся прав водителей, работающих в крупных интернет-компаниях, а также сервисов видеостриминга.

Ранее решение китайских властей о регулировании рынка образования привело к потерям российских акционеров. Власти обязали все компании, связанные с данным сектором, стать некоммерческими организациями без иностранного капитала и отказаться от размещения ценных бумаг на зарубежных биржевых площадках.