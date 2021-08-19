En+ Group опубликовала результаты за первое полугодие

Результаты компании En+ Group за первое полугодие 2021 года оказались ниже консенсус-прогноза аналитиков.

Выручка группы составила 6 506 млн долларов США, что на 1,6% ниже прогнозов. Показатель EBITDA ниже на 2,7%,и составил 1 890 млн долларов США.

По словам исполнительного председателя Совета директоров En+ Group Лорда Баркера, компания показала стабильные операционные и финансовые результаты, несмотря на влияние пандемии коронавируса на все рынки.

Во втором полугодии компания ожидает отрицательного эффекта от новых экспортных пошлин на алюминий.

«При этом, во втором полугодии 2021 года, мы полагаем, что на финансовые результаты Группы окажут существенное воздействие новые экспортные пошлины, введенные правительством Российской Федерации, а также сохраняющаяся неопределенность на мировых рынках», - сказал Лорд Баркер.