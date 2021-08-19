Названа валюту, которая вытеснит биткоин

Директор по маркетингу криптовалютного пула «РОЙ Клуб» Сергей Ордин в беседе с агентством «Прайм» назвал валюту, которая вытеснит биткоин.

Он заявил, что если у этой цифровой валюты и есть конкурент, то это американский доллар, который является валютой международных расчетов и валютой крупнейших в мире фондовых площадок – американских New York Stock Exchange (NYSE), NASDAQ.

Эксперт пояснил, что до финансового кризиса 2008-2009 годов «роль доллара оставалась непоколебимой».

«Тогда ФРС включила печатный станок, чтобы справиться с последствиями ипотечного кризиса. Именно тогда и родился биткоин», — продолжил он.

Как отметил эксперт, несколько лет назад лайткоин (LTC) назывался альтернативой биткоину. Однако «криптозима показала, что по параметрам устойчивости и живучести аналогов биткоину пока нет», указал Ордин.

По его словам, альткоины также пока не могут стать реальным конкурентом биткоину по совокупности свойств, хотя их объем на крипторынке в целом больше.

«В то же время криптовалюта Ethereum больше ориентирована на создание децентрализованных финансовых и игровых приложений, и монета ETH не вполне подходит под определение однорангового денежного инструмента. Этому препятствует и отсутствие лимита эмиссии эфира, как у биткоина (даже с учетом запущенного дефляционного механизма), и PoS-майнинг, на который планирует перейти сеть Ethereum», — добавил Ордин.