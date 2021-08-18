Подсчитанные в картофеле доходы россиян снизились

Международная аудиторско-консалтинговая компания FinExpertiza подсчитала доходы россиян в картошке, пишет «Лента.ру».

Согласно исследованию, за первые шесть месяцев 2021 года на среднюю российскую зарплату можно было купить 1232 килограмма картофеля. Это на 447 килограммов, или 26,6% меньше, чем годом ранее.

Покупательная способность сильнее всего снизилась в Калининградской области — на 53,9%, или 1,04 тонны картофеля, Республике Алтай — на 44,8%, или 565 килограммов и Костромской области — на 44%, или 558 килограммов. Наименьшее снижение этого показателя оказалось в Магаданской области — на 0,7%, или 8 килограммов, Камчатском крае — 3,1%, или 44 килограмма и Ненецком автономном округе — 4,4 процента, или 69 килограммов.

При этом позволить себе больше картофеля на ежемесячную зарплату в первом полугодии этого года смогли только жители Чукотки — на 6,2%, или 60 килограммов.

Ранее сообщалось, что рубль стал одной из самых недооцененных валют по «индексу бигмака».