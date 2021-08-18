Поставщики продуктов заявили о росте цен на перевозки до 160%

Отраслевые союзы поставщиков продуктов питания сообщили о росте цен на внутрироссийские и зарубежные перевозки, а также о нехватке свободного транспорта. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По разным оценкам, подорожание составило от 10% до 160%.

Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин рассказал, что стоимость перевозок в среднем возросла на 10-11%, однако при этом он указал, что динамика роста зависит от направления и от сезона. Он также упомянул о проблемах с порожним транспортом, в том числе по причине ухода игроков с рынка.

В Картофельном союзе заявили о подорожании транспортировок ряда направлений как минимум на 20-30%, в некоторых случаях в два раза. Там объяснили это нехваткой рефрижераторного транспорта и отъездом из России водителей из стран СНГ.

Ассоциация предприятий кондитерской промышленности «Асконд» столкнулась с ростом цен на перевозку на 10-15% направлений внутри России и на 24-160% — на международных.

В национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» указали на то, что повышение цены стало первым за последние десять лет и не превысило 15%. В то же время президент ассоциации Владимир Матягин подчеркнул, что данное увеличение не покрывает рост расходов на обслуживание автомобилей и обновление парка. По его словам, цены на перевозку могли бы вырасти и на 100%, если бы учитывались все издержки водителей.

Ранее Федеральная антимонопольная служба предложила ограничить рост цен на продукты.