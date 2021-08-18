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Эксперты рассказали о завершении «эры дешевого газа»

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РИА «Новости»

Цены на природный газ обновляют рекорды по всему миру — аналитики убеждены, что эра дешевого газа на данный момент завершилась, пишут «Известия».

В прошлом году цены на газ существенно упали на фоне пандемии — в Европе ниже $100 за 1 тыс. куб. м, в США — порой до $50–55 долларов.

«В настоящее время спотовые цены на газ (TTF) в Европе превышают $500 за 1 тыс. кубов. Это практически исторически максимальный уровень. Цены на газ в Азии близки к $600 за 1 тыс. куб. м», — заявил президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов.

По словам директора по исследованиям VYGON Consulting Марии Беловой, такой рост цен — возможный результат восстановление экономики, «рост с низкой базы». Она считает, что ситуация должна стабилизироваться к весне следующего года.

Салихов считает, что важен также и экологический фактор на фоне борьбы с изменением климата.

«Рост цен на выбросы CO2 в Европе, которые также выросли почти в три раза за 12 месяцев, способствует более сильному подорожанию газа. Более высокие цены на выбросы увеличивают конкурентоспособность газовой генерации по сравнению с угольной», — сказал эксперт.

По его словам, нельзя гарантировать, что текущие цены не продержатся долго, но вероятно, вернутся в исторический диапазон в течение пары лет.

Ранее России предсказали рекордные показатели нефтедобычи в ближайшие два года.

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