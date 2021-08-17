В Wildberries ответили на претензии Visa и Mastercard по поводу отдельной комиссии

Комиссии западных платежных систем являются слишком высокими для российского рынка. Об этом заявил Forbes российский маркетплейс Wildberries в ответ на претензии Visa и Mastercard из-за дополнительной комиссии для держателей их карт.

В компании отметили, что иностранные платежные системы занимают значительную долю на рынке России и «диктуют свои условия работы бизнесу» в стране.

«Приветствуем заявления платежных систем о проведении расследований, но напоминаем, что главная задача следствия — не выйти на самих себя», — сказал изданию представитель Wildberries.

В маркетплейсе подчеркнули, что открыты для переговоров с платежными системами, но пока никаких предложений от них не получали. Представитель компании также ответил на претензию Mastercard о «дискриминации» держателей их карт. По его словам, подобные заявления не имеют под собой оснований, так как платежные системы сами устанавливают тарифы.

Wildberries ранее объявил о «снижении цен на товары при оплате с помощью российских платежных систем «Мир», Системы быстрых платежей (СБП) и SberPay». В ответ на это Visa выступила против такой практики, заявив, что проводят расследование. Mastercard, в свою очередь, выразил обеспокоенность и сказал, что работает над урегулированием ситуации в интересах держателей их карт.

По данным на август 2021 года, на Wildberries оформляется около 2,3 млн заказов ежедневно (примерно такое же количество транзакций совершается россиянами при оплате заказов) на сумму около 2 млрд рублей. Оборот ритейлера в 2020 году составил 437,2 млрд рублей, он работает в 14 странах.