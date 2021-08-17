Mastercard боятся дискриминации своих клиентов на платформе Wildberries

Международная платежная система Mastercard обеспокоена возможной дискриминацией держателей их карт после решения Wildberries. Об этом говорится в заявлении главы Mastercard в России Алексея Малиновского, сообщает РБК.

«В соответствии с правилами нашей платежной системы запрещено взимание торговым предприятием дополнительной комиссии (surcharge) с держателя карты», — говорится в заявлении.

По словам Малиновского, сейчас они работают над урегулированием ситуации в интересах держателей их карт. Он отметил, что система не берет комиссию с торговых предприятий.

Wildberries ранее объявил о «снижении цен на товары при оплате с помощью российских платежных систем «Мир», Системы быстрых платежей (СБП) и SberPay». Комиссии международных платежных систем на маркетплейсе достигают 2%. Пользователи обратили внимание, что теперь на странице с оповещением о комиссии клиентам предлагается выбрать расчет без переплаты с помощью российских сервисов.

В ответ на это в компании Visa заявили, что расследуют ситуацию и выступили против такой практики, подчеркивая, что такие действия негативно сказываются «не только на потребителях, но и на самом бизнесе».