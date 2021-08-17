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Портфель СберФакторинга вырос за год на 66%, достигнув 220 млрд рублей

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Портфель СберФакторинга, дочерней компании Сбера, достиг 220 млрд рублей, говорится в пресс-релизе, поступившем во вторник, 17 августа, в редакцию «Газеты.Ru».

Только за последний год он вырос на две трети (66%), а за полгода — на треть (33%). Кроме того, число клиентов за год увеличилось на 42% (среди субъектов МСП — на 44%).

СберФакторинг — одна из самых быстро растущих компаний экосистемы Сбера, говорит вице-президент Сбербанка, председатель совета директоров СберФакторинга Сергей Бессонов.

По его словам, в отдельных сегментах достигнут еще более впечатляющий годовой прирост: к примеру, в оптовой торговле он составил 200%.

Высокие темпы роста Бессонов объяснил клиентоориентированностью и применением самых современных технологий, которые делают факторинг от Сбера предельно простым, быстрым, комфортным и безопасным для всех сторон.

«Сокращаются и сроки принятия решений — по сделкам в рамках партнерской сети покупателей они сегодня не превышают 20 минут», - подчеркнул топ-менеджер.

По итогам первых шести месяцев текущего года СберФакторинг занимает 1-е место в стране по числу клиентов и 2-е место — по объему портфеля (данные Ассоциации факторинговых компаний).

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