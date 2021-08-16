Сотрудники Natura Siberica заявили, что работа в компании встала из-за проблем с ПО

У сотрудников Natura Siberica перестало работать программное обеспечение, рассказал «Газете.Ru» источник в компании. По его словам, из-за этого у них встала вся работа. Причиной стали действия новых айтишников, сказал собеседник.

«Сотрудники в понедельник с утра попытались выполнять свои рабочие обязанности, но обнаружили, что не могут войти в систему 1С. Остановились все платежи, перемещение грузов и товаров, вообще вся работа встала, — рассказал источник. — Новые айтишники, какая-то компания на аутсорсе, которые с четверга сидят в офисе, попытались получить доступ к серверу и для этого сбросили пароль администратора. В результате система лицензирования 1С потребовала перерегистрацию и до этого момента работа оказалась заблокирована».

По его словам, сотрудники начали «отваливаться от баз», из-за этого стало невозможно проводить оплаты, перемещать грузы, а бухгалтерия «вообще работает на пределе», пытаясь перевести первоочередные платежи – зарплаты и налоги – с единственного оставшегося у них счета.

«На горячей линии, по которой отвечают новые айтишники, говорят нашим сотрудникам, что поломка 1С — это саботаж с нашей стороны, что является ложью. Периодически нам звонят магазины в регионах, которые тоже выбивает из системы. Магазин в Курске уже несколько дней не может восстановить свою работу», — добавил источник.

В компании Natura Siberica на днях разгорелся корпоративный конфликт из-за смены руководства, которое произошло после смерти основателя компании – Андрея Трубникова. Сотрудники отказались работать под началом нового президента Сергея Буйлова. В пятницу, 13 августа, они заявили, что первой жене предпринимателя Ирине Трубниковой и ее сыну Дмитрию, а также «ведущим сотрудникам», заблокировали пропуска. В здании находились посторонние люди. Сотрудники сравнили происходящее с «рейдерским захватом» и вышли на стихийный митинг у входа в офис. Сергей Буйлов позднее заявил, что новое руководство ограничило доступ в ночное время ряду топ-менеджеров, которые якобы препятствовали законной деятельности в интересах компании и ее наследников.

Подробнее о конфликте – материале «Газеты.Ru».