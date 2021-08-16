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Эксперты выяснили, каким образом смена власти в Афганистане повлияет на рынок акций

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Reuters

Новости о молниеносном захвате Афганистана боевиками организации «Талибан (организация запрещена в России)» почти никак не повлияли на финансовые рынки, сообщает MarketWatch.

Так, индекс Dow Jones поднялся на 0,04%, а S&P 500 — на 0,16%, на уровне исторических рекордов. Хоть военные конфликты зачастую негативно отражаются на стабильности финансового рынка, этот тренд не всегда можно наблюдать, сообщают в издании.

«Рынки не всегда реагируют на геополитические события таким образом, как вы хотите», — сказал Бен Карлсон, портфолио-менеджер в Ritholtz Wealth Management LLC.

Тем не менее, говорить о том, что военная нестабильность в Средней Азии точно никак не отразится в долгосрочной перспективе, — опрометчиво.

«Хоть рынки растут, сейчас следует подождать и смотреть, как ситуация отразится в «лонг-ране», — прокомментировал Дж.Кинахан, главный инвестиционный стратег TD Ameritrade.

В издании предполагают, что инвесторы могут обратить внимание на военно-промышленный комплекc. Несмотря на это, эксперты предупреждают об увеличении вероятности коррекции на рынках - на фоне и без того рекордно высокой стоимости котировок, политическая нестабильность повышает риски волатильности.

Ранее сообщалось, что президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны, набив свой вертолет деньгами.

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