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Минторг США готов лишить Россию статуса рыночной экономики

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В Министерстве торговли США сообщили о начале расследования на предмет соответствия экономики России рыночному статусу. Об этом говорится в заявлении департамента, опубликованном в Federal Register.

В заявлении поясняется, что в ходе расследования справедливой стоимости нитрата аммония, поставляемого из Российской Федерации, американские компании предоставили доказательства, позволяющие рассмотреть вопрос о статусе России как страны с рыночной экономикой для дальнейшего исполнения закона об антидемпинговых пошлинах.

Заинтересованные стороны могут дать комментарии до 30 августа 2021 года.

Департамент указывает на закон о тарифах 1930 года, где прописано шесть критериев, соблюдение которых позволяет признать рыночность экономики. Несоответствие какому-то из них дает возможность Минторгу США квалифицировать страну как нерыночную.

Признание экономики нерыночной позволяет во время антидемпинговых расследований рассчитывать себестоимость той или иной продукции, исходя из аналогичной стоимости затрат на ее производство «в третьих странах», где она может быть выше, чем в России. Это позволяет легко доказать демпинг и ввести антидемпинговые пошлины.

Статус страны с рыночной экономикой США присвоили России 1 апреля 2002 года. Тогда Минторг США заявлял, что решение «отражает огромные изменения, которые произошли в российской экономике за минувшее десятилетие».

Ранее Минторг США внес в ограничительный список российские технологические компании, в отношении которых действуют односторонние ограничения американского Минфина. Бюро установило презумпцию предварительного отказа в рамках политики предоставления лицензий для данных шести организаций. В дополнение к этому не предусмотрено исключений для экспорта.

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