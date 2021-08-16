Росрыболовство может расширить квоты на вылов рыбы в Норило-Пясинском бассейне

Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) изучает рыбохозяйственный потенциал боковых водоемов Норило-Пясинской водной системы. В настоящее время квотирование вылова в боковых водоемах этой системы не производится.

В 2021 году общий объем промышленных квот бассейна реки Пясина фактически остался на прежнем уровне и составил 244 тонн. Это всего на 2,25 тонны меньше объемов прошлого года.

Система расчета квот начинается с проекта общедопустимых уловов, который основан на научных исследованиях. Красноярский филиал ФГБНУ ВНИИ «Научно-исследовательский институт экологии рыбохозяйственных водоемов» проводит исследования и считает объемы рыбы, которую можно выловить без ущерба той или иной популяции. После этого данные отправляют в Росрыболовство, которое утверждает объемы вылова.

«Запрет на вылов ценных пород рыб действует в регионе уже несколько лет. Так что мы не можем говорить о всей рыбе. Но в целом мы рады, что существующие объемы по квотам держатся уже достаточно давно. А по отдельным водным объектам даже были увеличены в этом году», - заявил председатель таймырской общины Ханавэй Денис Яптунэ.

«Промысловики, которые ловят рыбу в Норило-Пясинском бассейне, говорят, что рыба есть в достаточном количестве. Буквально недавно разговаривали с председателем семейно-родовой общины «Мукустур», который подтверждает, что даже нельмы, которой не было 4 года, в этом году они выловили на все выданные квоты. Об этом же говорит община «Арылар». Промысловики даже просят помощи с вывозом рыбы с Пясинского бассейна», — добавил Президент Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра Красноярского края Григорий Дюкарев.