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Банк России ожидает повышение ставок по кредитам до конца 2021 года

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В Центробанке до конца этого года ожидают ужесточение ценовых и неценовых условий кредитования россиян, пишут «Известия».

В пресс-службе регулятора сообщили изданию, что основные корректировки во втором полугодии 2021-го года будут происходить в части ценовых условий из-за повышения инфляции и ставки ЦБ. Это обяжет банки закладывать в стоимость ссуды инфляционную премию и увеличить цену привлечения ими средств.

С марта по июль Банк России повысил ключевую ставку с 4,25 до 6,5%, в последний раз изменив показатель на 1 п. п. Этот фактор окажет влияние на проценты по кредитам до конца года, также скажутся и принимаемые регулятором макропруденциальные меры.

При этом крупнейшие финансовые организации пока не усложняли выдачу ссуд и не планируют это делать в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что ЦБ сделал менее выгодной для банков ипотеку с минимальным взносом.

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