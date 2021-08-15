Экономист предложил округлить цены и отменить копейки

В использовании копеечных монет нет необходимости, поэтому следует принять меры по округлению цен в России, рассказал «Газете.Ru» доктор экономических наук, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев.

«Я думаю, что номиналы в копейку и в пять, даже в десять, они уже, объективно говоря, не нужны. Проблема заключается в том, что в розничной торговле используются товары, которые продаются на вес. В связи с этим возникают дробные цифры, и понятно, что не всегда можно сделать так, чтобы товар стоил без всяких мелких номиналов. Поэтому я думаю, что если говорить об уходе от копеечных монет, то нужно предложить какой-то механизм округления цен, и это, конечно, требует определенных регламентов со стороны ЦБ, но это все абсолютно возможно. Я думаю, что в России такие мелкие номиналы монет давно себя изжили. На сегодняшний день, как я вижу ценовую ситуацию, я бы оставил минимально 50 копеек», — сказал он.

Как стало известно из опроса Ассоциации банков России, каждый пятый банк России (21,6%) испытывает сложности с обеспечением регионов монетами. Еще одной проблемой большинство (78%) кредитных организаций считают ситуацию с ввозом, хранением и скоростью выдачи наличных в регионах в случае закрытия расчетно-кассовых центров Банка России, которое предусматривается стратегией ЦБ.