ФАС готовит законопроект об ограничении наценок на товары в магазинах

В ФАС 13 августа прошло совещание с представителями торговых сетей, на котором обсуждался законопроект о корректировке наценок на товары. Об этом сообщает Forbes.

По данным издания, ФАС также провела в магазинах «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Лента» и «Магнит» проверки «необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров».

Отмечается, что, несмотря на подготовку законопроекта, магазинам предложили добровольно скорректировать цены. На следующей неделе в ФАС пройдет еще одно совещание, на котором сети должны будут представить методику корректировки наценок на товары.

Ранее сообщалось, что ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей из-за обращений о росте цен. Если Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявит ценовой сговор при проверке торговых сетей, на них могут наложить оборотный штраф в пределах 15% с выручки за прошлый год.