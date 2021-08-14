В России предложили компенсировать работодателям часть затрат на фитнес сотрудников

Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина предложили ввести налоговый вычет для работодателей, оплачивающих спортивные занятия своим сотрудникам. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, возможность относить расходы на фитнес для сотрудников в затраты предприятия позволит развить «корпоративный спорт» и вовлеченность людей о систематические занятия в этой сфере.

«Фитнес-отрасль имеет серьезный потенциал в реализации национальных задач, направленных на увеличение доли физически активного населения до 55% к 2024 году и до 70% к 2030 году», — отметила Силина.

Кроме того, представитель фитнес-индустрии предложила снизить налоги на имущество и землю для арендодателей, которые предоставляют своим площадки под физкультурно-оздоровительные объекты. Она считает, что это позволит сохранить имеющиеся спортивные клубы и увеличить их число в будущем.

Силина заявила, что все эти предложения разработаны участниками региональной экспертной площадки в Ульяновске и внесены в народную программу партии «Единая Россия», которую планируется утвердить 24 августа.

С 1 августа в стране уже вступил в силу закон о налоговом вычете за физкультурно-спортивные услуги на доходы физических лиц (НДФЛ). Благодарю ему, граждане России могут вернуть 13% от расходов на фитнес на максимальную сумму до 120 тыс. руб., но только за год. Законопроект позволяет сделать налоговый вычет не только на себя, но и на несовершеннолетних детей, в том числе — приемных.