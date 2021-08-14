В Японии транспортная компания начала производить топливо из остатков рамена

Транспортная компания Nishida Shoun на юго-западе Японии нашла способ снабдить свои грузовики биодизельным топливом — оно частично приготовлено из остатков супа тонкоцу — разновидности рамена с бульоном на свиных и куриных костях, пишет Kyodo.

Фирма планирует к сентябрю перевести все свои 170 грузовиков на такое топливо, пока что его исползают лишь несколько автомобилей.

Изготавливать биодизель начали благодаря изобретению президента компании Масуми Нисида — он разработал механизм для отделения жира от бульонного отвара. С такой задачей от столкнулся еще в 2013 году, но топливо стали производить совсем недавно. Сейчас компания закупает свиной жир и отработанное растительное масло для жарки примерно в 2 тыс. ресторанов и использует его для производства порядка 3 тыс. литров топлива в день на своем заводе.

«Поначалу меня не было никаких знаний в области химии, и все делалось методом проб и ошибок. Но мои разработки увидели свет, когда экологические проблемы стали серьезным вызовом», — сказал Нисида.

Ранее финская фирма Rens запустила краудфандинг на производство кроссовок из кофейной гущи.