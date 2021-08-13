СМИ подсчитали пенсию Меркель после отставки

Канцлер ФРГ Ангела Меркель после ухода со своего поста будет получать примерно €15 тыс. в месяц в качестве пенсии. Об этом сообщает немецкое издание Focus со ссылкой на подсчет Союза налогоплательщиков.

Как напомнили в организации, Меркель с 1990 году регулярно избиралась в бундестаг и параллельно с этим работала в правительстве Гельмута Коля. После она недолго пробыла в оппозиции, а затем заняла пост федерального канцлера, который является уже почти 16 лет.

По информации агентства, Меркель положена пенсия в размере 65% от депутатской зарплаты, которая сегодня составляет порядка €10 тыс. При этом издание не уточняет, сколько ей будут начислять за работу канцлером, однако известно, что ее предшественник Герхард Шредер, занимавший этот пост на протяжении семи лет, получает за это порядка €6,5 тыс.

Выборы в Бундестаг пройдут 26 сентября. Канцлером станет глава партии, которая наберет больше всего голосов. В настоящий момент на первом месте по опросам находится блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.

Ранее представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил о том, что канцлер ФРГ Ангела Меркель посетит Россию 20 августа.