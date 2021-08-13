Эрмитаж обвинил лидера Rammstein в незаконной продаже цифровых предметов музея

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн незаконно продает предметы с цифровыми изображениями (NFT-токены), которые были сняты в Государственном Эрмитаже во время съемок клипа «Любимый город», сообщили в пресс-службе музея.

«Использование изображений предметов из собрания и интерьеров музея в коллекции токенов, еще и с указанием «Hermitage Edition», не было и не могло быть согласовано с музеем», — указано в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что во время анонса Линдеманном проекта «NFTill» музей направил ему предостережение о нарушении лицензионной политики Эрмитажа, но оно «не получило отклика», а «нелегальные токены выгружены на маркетплейс».

«Господин Линдеманн лично подписал договор с Эрмитажем, где четко прописано разрешение на использование изображений Эрмитажа и всех подготовленных материалов исключительно в музыкальном клипе», — уточнили в музее.

Трек «Любимый город» Линдеманн выпустил 22 апреля, а 23 апреля состоялась премьера клипа на композицию. По сюжету музыкант заходит в Эрмитаж, где любуется произведениями искусства, в кадре также появляются играющие на музыкальных инструментах девушки в белой одежде.

Ранее стало известно о намерении Линдеманна снять новый клип в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского.