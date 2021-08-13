Экс-глава управления ФАС: ритейлерам могут выписать оборотный штраф только по отдельным продуктам

Если ФАС выявит ценовой сговор между ритейлерами, то оборотный штраф в размере до 15% может быть выписан только по обороту отдельных продуктов, по ценам на которые был выявлен картельный сговор. Об этом «Газете.Ru» рассказал заведующий кафедрой конкурентного права РАНХиГС Андрей Тенишев, возглавлявший в 2013-2021 годах управление по борьбе с картелями ФАС РФ.

«То есть, если речь, к примеру, идет о ценах на морковь, то берется выручка от реализации именно этого товара в торговой сети. Базовый размер штрафа — середина от значений 3%-15%. При этом учитываются и смягчающие вину обстоятельства, и отягчающие ее. И, соответственно, все это плюсуется к базовому проценту штрафа или отнимается от него», — объяснил эксперт.

Ранее служба пришла с внеплановыми выездными проверками в офисы «Магнита», «Ленты» и X5 Retail Group. Как заявили в ФАС, проверки проводятся в связи с поступившими ранее жалобами граждан на рост цен.