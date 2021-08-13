В Бундестаге назвали сроки запуска «Северного потока — 2»

Депутат и официальный представитель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в комитете Бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре заявил, что газопровод «Северный поток — 2» может быть введен в эксплуатацию до конца 2021 года, сообщают «Известия».

«Северный поток – 2» — важнейший компонент надежных поставок природного газа в Германию и Европу в целом. Подобные инциденты подчеркивают важность диверсификации поставок», — прокомментировал Котре аварию на заводе по подготовке конденсата к транспорту «Газпрома» в Новом Уренгое.

Депутат Европейского парламента Гуннар Бек уточнил, что в ЕП существует сильная оппозиция к проекту «Северный поток — 2».

«В Европарламенте все еще существует сильная оппозиция проекту. Это касается не только Польши и некоторых других стран Восточной Европы и Балтии. Такие силы, как «зеленые» Германии или либеральные партии Франции, все еще отвергают проект», — заявил Бек.

Ранее в Раде рассказали, как Соединенным Штатам остановить «Северный поток — 2».