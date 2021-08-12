Сети пиццерий пожаловались, что поддельные сайты выманивают деньги у покупателей

Клиенты сталкиваются с мошенничеством при заказе еды, сообщили «Газете.Ru» в сети пиццерий «Папа Джонс». Злоумышленники создают поддельные сайты, через которые выманивают деньги у покупателей.

«Ущерб составил более 1,5 млн руб. [за полгода]», — сообщили в сети.

На ту же проблему на этой неделе пожаловался основатель «Додо Пиццы» Федор Овчинников. По его словам, в последние три месяца компания столкнулась с «настоящей атакой» фишинговых сайтов. Ущерб для клиентов составил 2,79 млн руб., и это только подтвержденные случаи.

«Мы также регулярно встречаем фишинговые сайты на другие компании, занимающиеся доставкой пиццы и доставкой еды в целом (например, «Доминос» или «Папа Джонс»)», — рассказал Гендиректор BrandSecurity Руслан Кривулин. Однако он добавил, что, судя по количеству фишинговых сайтов, атаку на «Додо Пиццу» можно назвать целевой.

Как защититься от мошенников при заказе еды – в материале «Газеты.Ru»