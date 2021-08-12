Подсчитано, сколько дней в среднем россияне отдыхают за границей

Российские туристы в среднем отдыхают за границей 8 дней, выяснил сервис по продаже билетов «Авиасейлс» (исследование есть у «Газеты.Ru»). Больше всего времени путешественники проводят в поездах по Иордании – примерно 25 дней, а меньше всего в Венгрии – 6.

По количеству проведенных на отдыхе дней среди десяти самых популярных направлений этого лета лидирует Болгария – 18 дней, потом идет Египет – 17, Грузия – 15, Черногория – 14, Сербия – 13, Хорватия и Греция – 12, Турция и Кипр – 11, ОАЭ – 10.

По данным опрошенных «Газетой.Ru» туроператоров, поездки по России путешественники бронируют максимум за месяц, а на популярные зарубежные направления — в среднем за 50 дней до путешествия.

Самая меньшая глубина бронирования у поездок в недавно открывшийся Египет – 26 дней. За месяц берут билеты в Болгарию. В Турцию, Грецию, Грузию и Хорватию – примерно за 50 дней, а на Кипр, в Черногорию и Сербию – примерно за 65 дней. Рекордная глубина бронирования — у поездок в ОАЭ, которые планируются в среднем за 71 день до отправления.