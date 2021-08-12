Производители российского вина сообщили о резком росте цен на виноград

В Крыму оптовые цены на технические сорта винограда выросли с 60 до 150 рублей за килограмм, а в Краснодарском крае цена увеличилась с 60 до 100 рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

По словам руководителя информационного центра WineRetail Александра Ставцева, стоимость сырья зависит от сорта и объема закупки, небольшие винодельни приобретают его дороже. По его прогнозу, средняя стоимость винограда технических сортов в этом году превысит 100 рублей за килограмм.

В публикации отмечается, что причиной роста цен стал спрос на российский виноград после вступления в июне прошлого года в силу закона о виноградарстве и виноделии, который запрещает использовать импортный виноматериал.

Ставцев отметил, что в таких условиях вырос спрос даже на ранее невостребованные сорта. Также он уточнил, что многие предприятия, которые поставляли вино наливом для розлива по бутылкам примерно по 120 рублей за литр, начали переходить на продажу винограда.

По мнению президента Союза виноградарей и виноделов Леонида Поповича, ситуация с ростом цен не является драматичной.

Источник издания в крупной крымской винодельне отметил, что возможен и дальнейший рост цен на виноград в Крыму в связи с неблагоприятной погодой весной. Винодельни, которые производят вина «защищенного географического указания» и «защищенного наименования места происхождения», должны использовать местные сорта и не могут заменить его на сырье из других регионов.

В Минсельхозе уточнили, что цены на виноград определяются продавцом и покупателем, на них влияет много факторов, например, качественные характеристики, сорт, период закупки и другое. Также в министерстве добавили, что рост спроса на отечественный виноград был ожидаем после принятия отраслевого закона.

Ранее в министерстве финансов России предложили с 1 января следующего года провести эксперимент по продаже российского вина через сайт «Почты России».