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NI: «Северный поток — 2» будет иметь последствия для энергетики ЕС

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Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

Обозреватель Юлия-Сабина Джоджа журнала National Interest рассказала, что благодаря российскому газопроводу «Северный поток — 2» Германия, скорее всего, обеспечит себе более низкие цены на газ, однако для других стран ЕС энергетика и безопасность станут более дорогостоящими.

«Экономические, политические последствия и последствия в сфере безопасности, которые последуют за введением в строй газопровода, будут значительными, а расплачиваться в основном придется Восточной Европе», — отметила обозреватель.

По ее словам, сделка по данному проекту влечет за собой серьезные экономические последствия как для Восточной Европы, так и для всего Евросоюза.

Публицист уточнила, что для украинской стороны открытие газопровода будет означать повышение цен на нефть, поэтому «ситуация будет становиться все опаснее».

«Лишение Украины транзитных сборов — это часть существующей тенденции, которая ведет к сокращению экономических выгод и ослаблению энергетической безопасности Восточной Европы», — предположила Джоджа.

Ранее глава Федерального ведомства окружающей среды Германии Дирк Месснер заявил, что газопровод «Северный поток — 2» рискует стать динозавром среди энергетических проектов, так как немецкие власти планируют полностью перейти на возобновляемые источники энергии к 2045 году.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

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