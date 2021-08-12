В Госдуме предлагают обязать застройщиков возводить школы и детские сады

Депутат Государственной думы Евгений Марченко от партии «Единая Россия» считает, что надо на федеральном уровне обязать застройщиков при возведении жилых домов строить также школы, детские сады. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ проекта.

Также в тексте речь шла о социальной инфраструктуре.

Этот законопроект вносит изменения в статью 7 закона «Об инвестиционной деятельности в России, осуществляемой в форме капитальных вложений».

«С принятием данного закона строительство пойдет синхронно с созданием инфраструктуры. Зачастую получается ситуация, что жилой комплекс построен, а инфраструктура запаздывает», — отметил Марченко.

По словам парламентария, школы позднее строят через некоторое время.

В пояснительной записке к данному законопроекту уточняется, что исковый срок в три года «ставит субъектов, чьи права были нарушены, в заранее невыгодное положение».

Законопроект вносит изменения в статью 725 части второй Гражданского кодекса России.

Ранее сообщалось, что цены на квартиры в новостройках в России выросли на 21%.