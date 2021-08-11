Google планирует сократить зарплаты сотрудникам, работающим из дома

Google планирует сократить зарплаты сотрудникам, работающим удаленно, учитывая их экономию на проезде до офиса. Об этом сообщает Daily Mail.

Как передает издание, эксперимент планируется провести в офисах Google в США. Предполагается, что позже компания применит подобную практику и в лондонском офисе.

Снижение заработной платы будет зависеть от того, какую сумму сотрудник тратит на проезд. Соответственно, чем дальше от офиса живет работник, тем меньше будет его зарплата. При расчете также учтут отсутствие дополнительных расходов, например, на питание.

«В США один сотрудник Google, попросивший не называть его имени, обычно добирается до офиса в Сиэтле из соседнего округа. Его заработная плата снизится примерно на 10%, если он будет работать из дома полный рабочий день. Он рассматривал возможность удаленной работы, но решил продолжать ходить в офис, несмотря на двухчасовую дорогу», — говорится в сообщении.

Среднее сокращение зарплаты в американских офисах Google из-за удаленной работы может составить 25%.

В Великобритании сотрудники Google должны вернуться в офис в октябре, но по предварительным данным примерно 20% персонала продолжит работать из дома.

«Google создаст «опасный прецедент», если попытается уменьшить зарплаты надомным работникам в Великобритании. Вы различаете сотрудников по месту жительства, а не по их способностям или даже по их способности приходить в офис», — передает издание слова представителя профсоюза United Tech and Allied Workers Маркуса Сторма.

Ранее сообщалось, что в Москве число удаленных вакансий за полгода выросло почти на 70%. Больше всего их представлено в сфере IT — порядка 11,5 тыс. предложений. На второй позиции оказались офисные работники: менеджеры по подбору персонала, специалисты колл-центров и помощники руководителей, всего таких предложений более 6 тыс. В сегменте оптовой и розничной торговли предлагается более двух тысяч вакансий с дистанционной работой: для менеджеров по продажам и по работе с клиентами, ассистентов отдела продаж и др.