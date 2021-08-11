Российские банки вернули ставки по вкладам к допандемийному уровню

Крупные российские банки в августе повысили ставки по депозитам до уровня декабря 2019 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные компании Frank RG.

Индекс FRG100 достиг 5,3% годовых и с начала месяца поднялся на 0,16 процентного пункта. Такой резкий рост в последний раз фиксировали в ноябре 2018 года, отмечает издание.

Ранее директор по развитию финансовых продуктов финансового маркетплейса «Сравни.ру» Алексей Грибков назвал способ сэкономить при оформлении ипотеки.

Эксперт предупредил, что иногда более низкая процентная ставка может идти вместе с более дорогой страховкой и с небольшим выбором страховых компаний. Грибков обратил внимание, что страховку необходимо продлевать каждый год, поэтому следует заранее рассчитать общие затраты по ипотеке в перспективе нескольких лет.

Перед выбором страховой компании нужно внимательно изучить договор, чтобы понимать, какие риски он покрывает, а также посмотреть историю выплат данной компании при наступлении страхового случая.