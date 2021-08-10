В Египте установят минимальные цены на «многозвездочные» отели

Власти Египта с 1 ноября установят минимальные цены на проживание в четырех- и пятизвездочных отелях, чтобы гарантировать высокий уровень обслуживания, заявил министр туризма страны Халед аль-Анани, которого цитирует РИА «Новости».

«С отельерами мы договорились с 1 ноября 2021 года установить минимальные цены на номера. Минимальная цена [за сутки] в пятизвездочном отеле будет от $40, а для четырехзвездочного — $28», — сказал министр.

По его словам, также планируется запуск внутренних рейсов с курортов к популярным экскурсионным объектам — за сутки можно будет отдохнуть на море, посетить экскурсии и вернуться в свой отель.

Египетский национальный авиаперевозчик EgyptAir с 9 августа запустил семь прямых рейсов между Москвой и курортными городами Шарм-эль-Шейх и Хургада.

Ранее сообщалось, что российские туристы впервые за шесть лет прилетели в Египет — авиасообщение между Россией и Египтом приостановили в 2015 году после крушения в результате теракта российского авиалайнера над Синайским полуостровом.

Врач-дерматолог предупредил российских туристов о крайне агрессивном солнце на курортах Египта.