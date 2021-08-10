Рост себестоимости водки не отразится на розничных ценах

Себестоимость водки в этом году выросла на 3%. Как пояснил в интервью РБК глава «Татспиртпрома» Руслан Максудов, это связано с подорожанием сырья: упаковки, дерева, металла, сахара и зерна. «Мы стараемся выдерживать рост себестоимости, где около 80% составляет акциз, и не транслировать его в конечную цену, потому что потребитель сейчас слишком чувствителен к цене», — заявил РБК Руслан Максутов.

Руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз сообщил «Газете.Ru», что рост себестоимости производства никак не скажется на розничных ценах на водку, по крайней мере, до конца этого года.

«Рост себестоимости происходит каждый год, ничего сверхъестественного в этом нет. Сырье дорожает каждый год, и ставка акциза растет каждый год. Об этом редко говорят, но это ежегодный заурядный процесс. Все продукты, и водка тоже, дорожают на 4-5%, это незаметный рост для потребителя. Подорожание водки в этом году уже произошло, никто не будет работать себе в убыток, и никакого дополнительного роста цен уже не будет. Цена на водку уже повышенная — и оптовая, и розничная, и производственная», — объяснил Дробиз.

По словам эксперта, следующее подорожание водки произойдет в первом квартале 2022 года.