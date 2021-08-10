«Ъ»: Минфин задумался о приватизации оператора платежной системы «Мир»

В министерстве финансов России обсуждается приватизация Национальной системы платежных карт (НСПК), которая является оператором карт «Мир». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Источники в министерстве подтвердили изданию данную информацию и уточнили, что сейчас очень мало конкретики, однако есть принципиальное понимание этой необходимости.

Согласно информации издания, на сегодняшний день ведется разработка концепции. Вопрос о приватизации НСПК поднял заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Кашеваров в ходе закрытого консультативного совета по вопросам развития национальной платежной системы при главе Банка России Эльвире Набиуллиной.

По данным источников, что тема приватизации НСПК еще не вышла на уровень межведомственного обсуждения, рынок обсуждает вопрос с министерством финансов.

«Есть две основные идеи — передать 50% плюс одну акцию НСПК от ЦБ правительству, а остальное поделить между системно-значимыми участниками платежного рынка», — рассказал один из источников «Ъ».

При этом в Банке России отметили, что вопрос приватизации НСПК периодически поднимается отдельными представителями рынка, однако обсуждения ЦБ с Минфином и ФАС на сегодняшний день не ведется. В течение трех-пяти лет подобной концепции в акционерной структуре НСПК в ЦБ не планируют.

Ранее сообщалось, что держатели карт «Мир» с 20 июля получили возможность при безналичной оплате использовать функцию Apple Pay.

Платежная система «Мир» — российская национальная платежная система, участниками которой являются более 270 банков.