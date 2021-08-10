Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
ТАСС: капитализация «Сбера» впервые с начала 2018 года превысила $100 млрд 13:15
Ученые нашли причину бессимптомного течения COVID-19 у некоторых пациентов 13:15
Кэтрин Зета-Джонс сыграет Мортишу Аддамс в первом сериале Тима Бертона 13:09
В ЦСКА отреагировали на информацию о возможном возвращении Капризова 12:59
Рост себестоимости водки не отразится на розничных ценах 12:57
МЧС направило дополнительную технику и спасателей в Якутию для тушения пожаров 12:56
Пластик в океане сексуально возбуждает раков-отшельников, выяснили ученые 12:54
Фальков призвал обеспечить равные права для привитых и непривитых от COVID-19... 12:50
Обнявшуюся с Ласицкене украинскую легкоатлетку Магучих назвали биомусором 12:49
В АТОР уточнили, угрожают ли туристам пожары в Греции 12:46

«Ъ»: Минфин задумался о приватизации оператора платежной системы «Мир»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

В министерстве финансов России обсуждается приватизация Национальной системы платежных карт (НСПК), которая является оператором карт «Мир». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Источники в министерстве подтвердили изданию данную информацию и уточнили, что сейчас очень мало конкретики, однако есть принципиальное понимание этой необходимости.

Согласно информации издания, на сегодняшний день ведется разработка концепции. Вопрос о приватизации НСПК поднял заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Кашеваров в ходе закрытого консультативного совета по вопросам развития национальной платежной системы при главе Банка России Эльвире Набиуллиной.

По данным источников, что тема приватизации НСПК еще не вышла на уровень межведомственного обсуждения, рынок обсуждает вопрос с министерством финансов.

«Есть две основные идеи — передать 50% плюс одну акцию НСПК от ЦБ правительству, а остальное поделить между системно-значимыми участниками платежного рынка», — рассказал один из источников «Ъ».

При этом в Банке России отметили, что вопрос приватизации НСПК периодически поднимается отдельными представителями рынка, однако обсуждения ЦБ с Минфином и ФАС на сегодняшний день не ведется. В течение трех-пяти лет подобной концепции в акционерной структуре НСПК в ЦБ не планируют.

Ранее сообщалось, что держатели карт «Мир» с 20 июля получили возможность при безналичной оплате использовать функцию Apple Pay.

Платежная система «Мир» — российская национальная платежная система, участниками которой являются более 270 банков.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Бывших высокопоставленных чиновников Северной Осетии заподозрили в растрате
СК задержал бывших глав правительства и минтуризма Северной Осетии
«Не идите по ложному пути»: Пекин осудил решение Вильнюса открыть представительство Тайваня
Китай отозвал своего посла в Литве для консультаций
«Невольный участник»: «Рыбный король» признался в убийстве
Депутат-миллиардер заявил, что случайно застрелил мужчину на Камчатке
В России выявлено 21 378 новых случаев коронавируса
Еще двое человек умерли после аварии в больнице во Владикавказе
МЧС направило дополнительную технику и спасателей в Якутию для тушения пожаров
Производитель водки заявил о росте ее себестоимости
Новости и материалы
Ученые нашли причину бессимптомного течения COVID-19 у некоторых пациентов
Кэтрин Зета-Джонс сыграет Мортишу Аддамс в первом сериале Тима Бертона
В ЦСКА отреагировали на информацию о возможном возвращении Капризова
Рост себестоимости водки не отразится на розничных ценах
Пластик в океане сексуально возбуждает раков-отшельников, выяснили ученые
Фальков призвал обеспечить равные права для привитых и непривитых от COVID-19 студентов
Обнявшуюся с Ласицкене украинскую легкоатлетку Магучих назвали биомусором
В АТОР уточнили, угрожают ли туристам пожары в Греции
TikTok назвали самым скачиваемым приложением в мире
В Минздраве Северной Осетии назвали предварительную причину аварии с кислородом
В Ленинградской области два обвиняемых сбежали из зала суда
Экс-генменеджер сборной России считает слухами информацию о возвращении Капризова в ЦСКА
Эксперты рассказали о вероятности проникновения в Россию лихорадки Марбург
Уголовное дело возбудили после отравления 31 ребенка на сборах в Ростовской области
В Петербурге впервые с февраля число заболевших COVID-19 превысило показатели Москвы
Чемпион Игр считает, что возвращение Капризова в ЦСКА станет плюсом для сборной
Китай отозвал посла в Литве
Кабаева назвала вопиющим случаем ситуацию с оценками Дины Авериной
Все новости
Погибшие были тяжело больны: стали известны новые подробности ЧП в Северной Осетии
Минздрав сообщил о восстановлении подачи кислорода в больницу Владикавказа
Ученые про фаббинг: почему люди меняют друзей на смартфон
Ученые рассказали, как не поссориться с друзьями, зависая в гаджетах
Жестких мер не будет: власти не торопятся радикально регулировать топливный рынок
Правительство не решилось на запрет экспорта бензина
«Относимся с уважением»: Белоруссия оправдалась за издевательские комментарии
Белорусская ассоциация гимнастики принесла извинения за скандальные слова в адрес гимнасток России
«Чрезвычайно сильны»: США напомнили о своем могуществе России и Китаю
Госсекретарь Блинкен обратил внимание на российские и китайские заявления об упадке США
Спасаем правильно: МЧС внедрит стандарт по работе с попавшими в ДТП автомобилями
МЧС разработает индивидуальные «карты спасения» для различных автомобилей на случай ДТП
«Кожа и волосы не дышат»: как не навредить себе твердой косметикой
Химики объяснили, как работают твердые косметические средства
«Тут средненько с соблюдением законов»: чувствуют ли русские в Киргизии подъем национализма
Совет Думы осудил ряд русофобских случаев в Киргизии
Ковчег инноваций: как будет выглядеть реализация идеи Сергея Шойгу
Стали известны подробности проекта создания России будущего в Сибири
Развод Букиных и замена «Ранеток»: чем закончились популярные сериалы нулевых
Как закончились «Счастливы вместе», «Интерны», «Универ» и другие культовые сериалы
«Усидеть на двух стульях не получится». Как в России отреагировали на слова Лукашенко
Поклонская пригласила Лукашенко своими глазами посмотреть, как живут в Крыму
На основе принципа взаимности. В Москве ответили на недружественные действия Лондона
В МИД России разъяснили санкции, введенные в отношении британцев
В Лондоне сломался Тауэрский мост. Как это было
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях